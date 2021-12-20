Доллар продолжает расти: курс на 20 декабря

Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 27,2483 гривен за 1 доллар (+0,0554). При этом курс доллара на 17 декабря составлял: 27,1929 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 20 декабря

Таким образом, доллар уже третий день подряд будет уверенно держаться выше 27 гривен.

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

В минувшую пятницу на открытии межбанка доллар по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на три копейки - до 27,22 гривен. В течении торгов он еще больше укреплялся и завершил их на 27,27 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные изданием банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках".