Доллар продолжает дорожать в обменных пунктах

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс растет на выходных

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 9 копеек до 26,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 29,83 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,15 (26,06 - 14 марта), продажи - 26,867 (26,77 - 14 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,06 (28,89 - 14 марта), продажи - 29,83 (29,80 - 14 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,34 (3,28 - 14 марта), продажи 3,72 (33,76 - 14 марта) грн за 10 рублей.

Напомним, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн.

Аналитики отмечают, что полномасштабный финансовый кризис из-за коронавируса привел к девальвации валют развивающихся стран. При этом в росте курса доллара к гривне, который наблюдался в течение последней недели, нет ничего специфического, связанного именно с гривной или с украинской экономикой.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.