Доллар продолжает дешеветь: курс на 7 июля

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,2497 гривен за доллар. Это еще на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,2497 гривен за 1 доллар (-0,0407 гривен). При этом курс доллара на 6 июля составлял: 27,2904 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 7 июля (скриншот сайта НБУ)

Отметим, курс доллара снижается второй день подряд после роста на прошлой неделе.

Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Вчера на открытии межбанковского рынка курс доллара продолжил падение и в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек - до 27,26 гривен за доллар.

В течение дня доллар отыграл несколько копеек, торги закрылись на отметке 27,31 гривен за доллар

Что будет с курсом на этой неделе

Старший аналитик группы ICU Тарас Котович в комментарии РБК-Украина заявил, что ситуация на валютном рынке после длинных выходных должна улучшиться уже на этой неделе. А курс доллара должен закрепиться на отметках около 27 гривен.