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Долар продовжує дешевшати: курс на 7 липня

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 17:52
Долар продовжує дешевшати: курс на 7 липня Фото: курс долара ще трохи знизився (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,2497 гривень за долар. Це ще на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,2497 гривень за 1 долар (-0,0407 гривень). При цьому курс долара на 6 липня становив: 27,2904 гривень за 1 долар.

Долар продовжує дешевшати: курс на 7 липня

Фото: курс валют на 7 липня (скріншот сайту НБУ)

Зазначимо, курс долара знижується другий день поспіль після зростання минулого тижня.

Долар продовжує дешевшати: курс на 7 липня

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанківського ринку курс долара продовжив падіння і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,26 гривень за долар.

Протягом дня долар відіграв кілька копійок, торги закрилися на позначці 27,31 гривень за долар

Що буде з курсом цього тижня

Старший аналітик групи ICU Тарас Котович в коментарі РБК-Україна заявив, що ситуація на валютному ринку після довгих вихідних повинна покращитися вже на цьому тижні. А курс долара має закріпитися на позначках близько 27 гривень.

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