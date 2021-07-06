Долар продовжує дешевшати: курс на 7 липня

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,2497 гривень за долар. Це ще на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,2497 гривень за 1 долар (-0,0407 гривень). При цьому курс долара на 6 липня становив: 27,2904 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 7 липня (скріншот сайту НБУ)

Зазначимо, курс долара знижується другий день поспіль після зростання минулого тижня.

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанківського ринку курс долара продовжив падіння і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,26 гривень за долар.

Протягом дня долар відіграв кілька копійок, торги закрилися на позначці 27,31 гривень за долар

Що буде з курсом цього тижня

Старший аналітик групи ICU Тарас Котович в коментарі РБК-Україна заявив, що ситуація на валютному ринку після довгих вихідних повинна покращитися вже на цьому тижні. А курс долара має закріпитися на позначках близько 27 гривень.