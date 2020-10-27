Доллар приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,35 гривен за доллар, курс в покупке - 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,46 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3400 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,4525 - 33,4645 грн/евро, российский рубль 0,3702 - 0,3706 грн/рубль.

Отметим, 26 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,4752 - 33,4929 грн/евро, российский рубль 0,3721 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составляет 28,2911 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.