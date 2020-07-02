Доллар подскочил на межбанке после заявления Смолия об отставке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 32 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 48 копеек до 30,67 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1800 - 27,2000 грн/доллар, евро 30,6536 - 30,6761 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1800 27,2000 EUR/UAH 30,6536 30,6761 RUB/UAH 0,3851 0,3855

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,1825 - 30,1996 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

По данным агентства Bloomberg, Украина приняла решение об отмене выпуска евробондов на 1,75 млрд долларов.