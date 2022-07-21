Доллар подорожал после повышения официального курса НБУ: сколько стоит валюта в обменниках

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 37,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 37,75 гривен за евро, курс злотого вырос на 20 копеек до 7,95 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.

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