Доллар подорожал в обменниках до 40 гривен: актуальные курсы валют на 27 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июля 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос на 45 копеек и почти достиг 40 гривен. Курс евро вырос на 25 копеек до 40,35 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 июля составляет 37,0568 гривен за евро (-0,3547 гривен).

Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс официальный курс на 25% доллар подорожал примерно на 3 гривны.

Напомним, Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в итоге сказаться на ослаблении девальвационного давления.

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