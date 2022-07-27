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Доллар подорожал в обменниках до 40 гривен: актуальные курсы валют на 27 июля

Фото: курс доллара вырос на 45 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июля 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос на 45 копеек и почти достиг 40 гривен. Курс евро вырос на 25 копеек до 40,35 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс официальный курс на 25% доллар подорожал примерно на 3 гривны.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,75 грн (38,25 - 26 июля)
  • продажа - 39,90 грн (39,45 - 26 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,00 грн (38,70 - 26 июля),
  • продажа - 40,35 грн (40,10 - 26 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,25 грн (8,10 - 26 июля),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 26 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 июля составляет 37,0568 гривен за евро (-0,3547 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в итоге сказаться на ослаблении девальвационного давления.

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