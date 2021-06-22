Доллар подорожал еще на 10 копеек. НБУ установил курс на 23 июня

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,30 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 27,305 гривен за 1 доллар (+0,1115 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 27,1935 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Напомним, межбанк открылся небольшим снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,45 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.