Доллар падает: НБУ снизил официальный курс на 30 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 27,75 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет: 27,7867 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,62 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.