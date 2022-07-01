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Доллар немного подорожал: актуальные курсы в Украине на 1 июля

Новина українською →
Украина, Пятница 01 июля 2022 15:45
Доллар немного подорожал: актуальные курсы в Украине на 1 июля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 35,55 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 37,25 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,75 (34,70 - 30 июня),
  • продажа - 35,55 грн (35,50 - 30 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,15 (36,15 - 30 июня),
  • продажа - 37,25 (37,30 - 30 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,80 -30 июня),
  • продажа - 8,00 грн (8,00 - 30 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 1 июля составляет 30,526 гривен за евро (+0,1243 гривен).
Доллар немного подорожал: актуальные курсы в Украине на 1 июля

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности

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