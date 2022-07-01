Долар трохи подорожчав: актуальні курси в Україні на 1 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 35,55 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 37,25 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 34,75 (34,70 - 30 червня),

продаж - 35,55 грн (35,50 - 30 червня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 36,15 (36,15 - 30 червня),

продаж - 37,25 (37,30-30 червня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,80 (7,80 - червня),

продаж - 8,00 грн (8,00 - 30 червня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 1 липня становить 30,526 гривень за євро (+0,1243 гривень).

