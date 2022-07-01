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Долар трохи подорожчав: актуальні курси в Україні на 1 липня

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 15:45
Долар трохи подорожчав: актуальні курси в Україні на 1 липня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 35,55 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 37,25 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 34,75 (34,70 - 30 червня),
  • продаж - 35,55 грн (35,50 - 30 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,15 (36,15 - 30 червня),
  • продаж - 37,25 (37,30-30 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,80 (7,80 - червня),
  • продаж - 8,00 грн (8,00 - 30 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 1 липня становить 30,526 гривень за євро (+0,1243 гривень).
Долар трохи подорожчав: актуальні курси в Україні на 1 липня

Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності

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