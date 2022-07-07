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Доллар снова начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 7 июля

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Украина, Четверг 07 июля 2022 13:32
Доллар снова начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 7 июля Фото: курс доллара вырос на 35 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 35,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 36,75 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,85 (34,50 - 6 июля),
  • продажа - 35,65 грн (35,30 - 6 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 35,55 (35,35 - 6 июля),
  • продажа - 36,75 (36,50 - 6 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,80 - 6 июля),
  • продажа - 8,00 грн (8,00 - 6 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 7 июля составляет 29,8122 гривен за евро (-0,3013 гривен).

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности

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