Доллар снова начал дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 7 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 35,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 36,75 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,85 (34,50 - 6 июля),

продажа - 35,65 грн (35,30 - 6 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 35,55 (35,35 - 6 июля),

продажа - 36,75 (36,50 - 6 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 - 6 июля),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 6 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 7 июля составляет 29,8122 гривен за евро (-0,3013 гривен).