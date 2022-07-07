Долар знову почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 7 липня
В обмінних пунктах України сьогодні, 7 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 35 копійок до 35,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 25 копійок до 36,75 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля-34,85 (34,50 - 6 липня),
- продаж - 35,65 грн (35,30 - 6 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля-35,55 (35,35 - 6 липня),
- продаж - 36,75 (36,50-6 липня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля-7,80 (7,80 - 6 липня),
- продаж - 8,00 грн (8,00 - 6 липня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 7 липня становить 29,8122 гривень за євро (-0,3013 гривень).
Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності
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