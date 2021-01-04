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Доллар начал 2021 год резким ростом: НБУ установил курс на 5 января

Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 января установлен на таком уровне: 28,431 гривен за 1 доллар (+0,1564 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,2746 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара начал 2021 год ростом после снижения в конце прошлого года.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 34,81 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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