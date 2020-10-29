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Доллар на межбанке торгуется на максимумах с начала года

Киев, Четверг 29 октября 2020 10:15
Доллар на межбанке торгуется на максимумах с начала года
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар поднялся выше уровня 28,40 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке - 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,4050 - 28,4250 грн/доллар, евро 33,3446 - 33,3681 грн/евро, российский рубль 0,3601 - 0,3605 грн/рубль.

Доллар на межбанке торгуется на максимумах с начала года

Отметим, 28 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3900 - 28,4100 грн/доллар, евро 33,3099 - 33,3334 грн/евро, российский рубль 0,3605 - 0,3609 грн/рубль.

Таким образом, курс доллара поднялся до уровня 28,40 гривен - максимума с начала года. В то же время курс евро отошел от максимальных значений, достигнутых накануне.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,39 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 28,3989 гривен за 1 доллар (+0,0334 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 28,3655 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после снижения на прошлой неделе.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе необходимость платить ежемесячные налоги будет стимулировать продажу валюты. Это окажет дополнительную поддержку курсу гривны к доллару.

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