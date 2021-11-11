Доллар на межбанке резко пошел вверх, евро упал ниже 30 гривен

На открытии межбанка 11 ноября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек - до 26,15 гривен за доллар, в покупке - до 26,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 21 копейку - до 29,96 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги открылись в диапазоне: доллар 26,1300 - 26,1500 грн/доллар, евро 29,9397 - 29,9626 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.
Отметим, торги 10 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,0850 - 26,1050 грн/доллар, евро 30,1490 - 30,1721 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) опустил официальный курс почти до психологической отметки. На 11 ноября 2021 года курс доллара установлен на уровне 26,05 гривен. Таким образом, курс остается на минимальных значениях с марта прошлого года.