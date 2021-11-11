Долар на міжбанку різко пішов вгору, євро впав нижче 30 гривень

На відкритті міжбанку 11 листопада курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 5 копійок - до 26,15 гривень за долар, в покупці - до 26,13 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 21 копійку - до 29,96 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 26,1300 - 26,1500 грн/долар, євро 29,9397 - 29,9626 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3671 грн/рубль.
Зазначимо, торги 10 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0850 - 26,1050 грн/долар, євро 30,1490 - 30,1721 грн/євро, російський рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) опустив офіційний курс майже до психологічної позначки. На 11 листопада 2021 року курс долара встановлено на рівні 26,05 гривень. Таким чином, курс залишається на мінімальних значеннях з березня минулого року.