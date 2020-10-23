Доллар на межбанке снова начал дорожать

Курс доллара на межбанке в продаже 23 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,52 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3100 - 28,3250 грн/доллар, евро 33,5133 - 33,5283 грн/евро, российский рубль 0,3706 - 0,3709 грн/рубль.

Отметим, 22 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2700 - 28,2900 грн/доллар, евро 33,4207 - 33,4444 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 28,2911 гривен за 1 доллар (+0,0261 грн). При этом курс доллара на 23 октября составляет 28,2650 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет после трех дней снижения.