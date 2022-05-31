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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 31 мая

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Украина, Вторник 31 мая 2022 12:38
Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 31 мая Фото: курс доллара упал на 40 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 40 копеек до 36,10 гривен за доллар. Курс евро снизился на 20 копеек до 38,50 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,90 (35,10 - 30 мая),
  • продажа - 36,10 грн (36,50 - 30 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,90 (37,10 - 30 мая),
  • продажа - 38,50 (38,70 - 30 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,70 (7,70 -30 мая),
  • продажа - 8,50 грн (8,60 - 30 мая) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 31 мая составляет 31,5031 гривен за евро (+0,1828 гривен).

Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 31 мая

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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