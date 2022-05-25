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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 25 мая

Новина українською →
Украина, Среда 25 мая 2022 13:39
Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 25 мая Фото: курс доллара продолжает снижаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 1 гривну до 36,50 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 гривну копеек до 39,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 35,50 (36,50 - 24 мая),
  • продажа - 36,50 грн (37,50 - 24 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 37,50 (38,00 - 24 мая),
  • продажа - 38,50 (39,50 - 24 мая), за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,60 (7,60 -24 мая),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 24 мая) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 25 мая составляет 31,3437 гривен за евро (+0,1653 гривен).

Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 25 мая

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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