Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 25 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 1 гривню до 36,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 гривню копійок до 39,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 25 травня становить 31,3437 гривень за євро (+0,1653 гривень).

Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення.

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