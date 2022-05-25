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Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 25 травня

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Україна, Середа 25 травня 2022 13:39
Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 25 травня Фото: курс долара продовжує знижуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 1 гривню до 36,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 гривню копійок до 39,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 35,50 (36,50 - 24 травня),
  • продаж - 36,50 грн (37,50 - 24 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 37,50 (38,00 - 24 травня),
  • продаж - 38,50 (39,50 - 24 травня), за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,60 (7,60 - 24 травня),
  • продаж - 8,50 грн (8,50 - 24 травня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 25 травня становить 31,3437 гривень за євро (+0,1653 гривень).

Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 25 травня

Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення.

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