Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 19 мая

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 32,05 (31,90 - 18 мая),

продажа - 32,40 (32,30 - 18 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,50 (33,40 - 18 мая),

продажа - 34,95 (33,90 - 18 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,15 (7,45 - 18 мая),

продажа - 7,75 (7,70 - 18 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 19 мая составляет 30,7454 гривен за евро (-0,0966 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.