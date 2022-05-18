Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 18 мая

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,90 (31,95 - 17 мая),

продажа - 32,30 (32,40 - 17 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,40 (33,20 - 17 мая),

продажа - 34,90 (33,65 - 17 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,45 (7,35 - 17 мая),

продажа - 7,70 (7,60 - 17 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 18 мая составляет 30,842 гривен за евро (+0,3628 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.