Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 17 мая

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,95 (31,85 - 16 мая),

продажа - 32,40 (32,30 - 16 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,20 (33,05 - 16 мая),

продажа - 34,65 (33,55 - 16 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,35 (7,30 - 16 мая),

продажа - 7,60 (7,60 - 16 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 17 мая составляет 30,3768 гривен за евро (-0,0410 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.