Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 12 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 мая 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 32,30 гривен за доллар. Курс евро cнизился на 10 копеек до 34,05 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,45 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 12 мая составляет 30,8537 гривен за евро (-0,0190 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.
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