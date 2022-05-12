Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 12 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 мая 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 32,30 гривен за доллар. Курс евро cнизился на 10 копеек до 34,05 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,45 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,80 (31,80 - 11 мая),

продажа - 32,30 (32,30 - 11 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,40 (33,50 - 11 мая),

продажи - 34,05 (34,15 - 11 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,00 (7,10 - 11 мая),

продажи - 7,40 (7,45 - 11 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 12 мая составляет 30,8537 гривен за евро (-0,0190 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.