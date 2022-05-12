Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 12 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 травня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 32,30 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 34,05 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 7,45 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 31,80 (31,80 - 11 травня),

продаж - 32,30 (32,30 - 11 травня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля - 33,40 (33,50 - 11 травня),

продажа - 34,05 (34,15 - 11 травня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,00 (7,10 - 11 травня),

продажа - 7,40 (7,45 - 11 травня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 12 травня становить 30,8537 гривень за євро (-0,0190 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.