Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 12 травня
В обмінних пунктах України сьогодні, 12 травня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 32,30 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 34,05 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 7,45 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 31,80 (31,80 - 11 травня),
- продаж - 32,30 (32,30 - 11 травня) грн за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 33,40 (33,50 - 11 травня),
- продажа - 34,05 (34,15 - 11 травня) грн за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,00 (7,10 - 11 травня),
- продажа - 7,40 (7,45 - 11 травня) грн за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 12 травня становить 30,8537 гривень за євро (-0,0190 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.
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