ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 11 мая

Новина українською →
Украина, Среда 11 мая 2022 11:59
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 мая 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 32,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 34,15 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,45 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 31,80 (31,75 - 10 мая),
  • продажа - 32,30 (32,30 - 10 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 33,50 (33,40 - 10 мая),
  • продажи - 34,15 (34,05 - 10 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,10 (7,05 - 10 мая),
  • продажи - 7,45 (7,45 - 10 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 11 мая составляет 30,8727 гривен за евро (+0,0117 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского