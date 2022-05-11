Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 11 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 травня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 32,30 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 34,15 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,45 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля-31,80 (31,75-10 травня),

продаж - 32,30 (32,30-10 травня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля-33,50 (33,40-10 травня),

продажі - 34,15 (34,05-10 травня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля-7,10 (7,05-10 травня),

продажі - 7,45 (7,45-10 травня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 11 травня становить 30,8727 гривень за євро (+0,0117 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.