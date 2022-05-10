Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 10 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 32,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 34,05 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 7,45 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке Средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 10 мая составляет 30,861 гривен за евро (-0,0453 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.
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