Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 10 мая

На наличном рынке Средний курс доллара по Украине составляет:

покупка-31,75 (31,80-9 мая),

продажа - 32,30 (32,35-9 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка-33,40 (33,40-9 мая),

продажи - 34,05 (34,15-9 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка-7,05 (7,35-9 мая),

продажи - 7,45 (7,55-9 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 10 мая составляет 30,861 гривен за евро (-0,0453 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.