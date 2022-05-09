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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 9 мая

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 11:35
Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 9 мая Фото: курс доллара не изменился - 32,35 гривен за доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 мая 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 32,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 34,15 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка 31,80 (31,75 - 7 мая),
  • продажа - 32,35 (32,35 - 7 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка 33,40 (33,30 - 7 мая),
  • продажи - 34,15 (34,10 - 7 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка 7,35 (7,35 - 7 мая),
  • продажи - 7,55 (7,55 - 7 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 9 мая составляет 30,9063 гривен за евро (+0,0468 гривен).

Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 9 мая

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

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