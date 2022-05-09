Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 9 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 травня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 32,35 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 34,15 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,55 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля 31,80 (31,75 - 7 травня),

продаж - 32,35 (32,35 - 7 травня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля 33,40 (33,30 - 7 травня),

продажі - 34,15 (34,10 - 7 травня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля 7,35 (7,35 - 7 травня),

продажі - 7,55 (7,55 - 7 травня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 9 травня становить 30,9063 гривень за євро (+0,0468 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.