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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 7 мая

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 мая 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 32,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 34,10 гривен за евро, курс злотого вырос на 15 копеек до 7,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка 31,75 (31,75 - 6 мая),
  • продажа - 32,35 (32,30 - 6 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка 33,30 (33,30 - 6 мая),
  • продажи - 34,10 (34,05 - 6 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка 7,30 (7,00 - 6 мая),
  • продажи - 7,55 (7,40 - 6 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 9 мая составляет 30,9063 гривен за евро (+0,0468 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

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Курс доллара