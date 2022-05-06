Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 6 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 мая 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 32,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 34,05 гривен за евро, курс злотого упал на 15 копеек до 7,40 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,75 (31,65 - 5 мая),

продажа - 32,30 (32,25 - 5 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,30 (33,20 - 5 мая),

продажи - 34,05 (34,00 - 5 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,00 (7,25 - 5 мая),

продажи - 7,40 (7,55 - 5 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 6 мая составляет 30,8595 гривен за евро (+0,0585 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.