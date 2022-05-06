Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 6 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 травня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 32,30 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 34,05 гривень за євро, курс злотого впав на 15 копійок до 7,40 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля 31,75 (31,65 - 5 травня),

продаж - 32,30 (32,25 - 5 травня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля 33,30 (33,20 - 5 травня),

продажі - 34,05 (34,00 - 5 травня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля 7,00 (7,25 - 5 травня),

продажі - 7,40 (7,55 - 5 травня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 6 травня становить 30,8595 гривень за євро (+0,0585 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.