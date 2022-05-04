Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 4 мая

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,70 (31,65 - 3 мая),

продажа - 32,30 (32,25 - 3 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,25 (33,20 - 3 мая),

продажи - 34,05 (34,00 - 3 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,00 (7,00 - 3 мая),

продажи - 7,40 (7,40 - 3 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 4 мая составляет 30,8288 гривен за евро (+0,0629 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.