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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 4 мая

Новина українською →
Украина, Среда 04 мая 2022 14:28
Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 4 мая Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 мая 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 32,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 34,05 гривен за евро, курс злотого снизился не изменился - 7,40 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка 31,70 (31,65 - 3 мая),
  • продажа - 32,30 (32,25 - 3 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка 33,25 (33,20 - 3 мая),
  • продажи - 34,05 (34,00 - 3 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка 7,00 (7,00 - 3 мая),
  • продажи - 7,40 (7,40 - 3 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 4 мая составляет 30,8288 гривен за евро (+0,0629 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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