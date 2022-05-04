Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 4 травня
В обмінних пунктах України сьогодні, 4 травня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 32,30 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 34,05 гривень за євро, курс злотого знизився не змінився - 7,40 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля 31,70 (31,65-3 травня),
- продаж - 32,30 (32,25-3 травня) грн за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля 33,25 (33,20-3 травня),
- продажі - 34,05 (34,00-3 травня) грн за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля 7,00 (7,00-3 травня),
- продажі - 7,40 (7,40-3 травня) грн за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 4 травня становить 30,8288 гривень за євро (+0,0629 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.
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