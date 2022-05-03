Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 3 мая

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,65 (31,60 - 2 мая),

продажа - 32,25 (32,30 - 2 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,20 (33,15 - 2 мая),

продажи - 34,00 (34,05 - 2 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,0 (7,0 - 2 мая),

продажи - 7,40 (7,50 - 2 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 3 мая составляет 30,7659 гривен за евро (-0,0819 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.