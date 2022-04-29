Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 29 апреля

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,60 (31,65 - 28 апреля),

продажа - 32,35 (32,40 - 28 апреля) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,05 (33,40 - 28 апреля),

продажи - 34,10 (34,45 - 28 апреля) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,40 (7,45 - 28 апреля),

продажи - 7,65 (7,70 - 28 апреля) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро составляет 30,6869 гривен за евро (--0,2794 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.