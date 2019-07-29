Доллар и евро снова снизились на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 июля 2019 года, в 12:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 12 копеек - до 25,48 гривен за доллар, в покупке - на 14 копеек до 25,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек - до 28,45 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00 - 25,40 (25,00 - 25,50 - 26 июля), продажи 25,32 - 25,90 (25,50 - 26,00 - 26 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,21 (25,35 - 26 июля), продажи - 25,48 (25,60 - 26 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,71 - 28,31 (27,85 - 28,45 - 26 июля), продажи 28,20 - 29,00 (28,45 - 28,90 - 26 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,97 (28,17 - 26 июля), продажи - 28,45 (28,62 - 26 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 3,95 (2,50 - 4,00 - 26 июля), продажи -3,95 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 26 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,705 (3,71 - 26 июля), продажи 4,077 (4,10 - 26 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанковском валютном рынке утром 29 июля торги открылись в диапазоне 25,3300 - 25,3600 грн/доллар, евро 28,1720 - 28,2028 грн/евро, российский рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль.