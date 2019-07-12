Доллар и евро снижаются на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 26,03 гривен за доллар, в покупке на 1 копейку до 25,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,40 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 25,90 (25,50 - 26,00 - 11 июля), продажи 25,90 - 26,30 (26,00 - 26,25 - 11 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,75 (25,76 - 11 июля), продажи - 26,03 (26,10 - 11 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,65 - 29,15 (28,60 - 29,15 - 11 июля), продажи 29,15 - 29,65 (29,15 - 29,65 - 11 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,87 (28,87 - 11 июля), продажи - 29,40 (29,44 - 11 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 11 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 11 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,78 (3,76 - 11 июля), продажи 4,14 (4,08 - 11 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7500 - 25,7800 грн/доллар, евро 29,0151 - 29,0437 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4091 грн/рубль.