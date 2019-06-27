Доллар и евро снижаются на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,25 гривен за доллар, в покупке на 1 копейку до 26,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,88 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90 - 26,10 (25,90 - 26,10 - 26 июня), продажи 26,15 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 26 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,00 (26,05 - 26 июня), продажи - 26,25 (26,28 - 26 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,10 - 29,60 (29,00 - 29,60 - 26 июня), продажи 29,60 - 30,15 (29,60 - 30,15 - 26 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,38 (29,40 - 26 июня), продажи - 29,88 (29,91 - 26 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,07 (2,50 - 4,07 - 26 июня), продажи - 4,08 - 5,00 (4,08 - 5,00 - 26 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,82 (3,83 - 26 июня), продажи 4,17 (4,17 - 26 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1800 - 26,2100 грн/доллар, евро 29,8351 - 29,8636 грн/евро, российский рубль 0,4188 - 0,4194 грн/рубль.