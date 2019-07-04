Доллар и евро резко снизились на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 26,04 гривен за доллар, в покупке на 16 копеек до 25,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 29,50 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70 - 25,95 (25,85 - 26,05 - 3 июля), продажи 25,95 - 26,30 (26,05 - 26,50 - 3 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,80 (25,96 - 3 июля), продажи - 26,04 (26,19 - 3 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,70 - 29,30 (29,00 - 29,50 - 3 июля), продажи 29,30 - 29,80 (29,50 - 30,00 - 3 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,00 (29,20 - 3 июля), продажи - 29,50 (29,64 - 3 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,06 - 3 июля), продажи - 4,03 - 5,00 (4,06 - 5,00 - 3 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,79 (3,82 - 3 июля), продажи 4,13 (4,15 - 3 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,9200 - 25,9500 грн/доллар, евро 29,2403 - 29,2716 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4093 грн/рубль.