Доллар и евро растут на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 26,48 гривен за доллар, в покупке вырос на 3 копейки до 26,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,86 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 19 июня), продажи 26,35 - 26,75 (26,35 - 26,75 - 19 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,24 (26,21 - 19 июня), продажи - 26,48 (26,46 - 19 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,60 (29,00 - 29,50 - 19 июня), продажи 29,60 - 30,00 (29,55 - 29,90 - 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,39 (29,26 - 19 июня), продажи - 29,86 (29,73 - 19 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 19 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 19 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,81 (3,80 - 19 июня), продажи 4,14 (4,12 - 19 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3800 - 26,4000 грн/доллар, евро 29,7724 - 29,7924 грн/евро, российский рубль 0,4159 - 0,4164 грн/рубль.