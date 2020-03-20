Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 4 копейки до 28,52 гривен за доллар, курс евро снизился 9 копеек до 30,71 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,65 (27,47 - 19 марта), продажи - 28,52 (28,56 - 19 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,44 (29,45 - 19 марта), продажи - 30,71 (30,80 - 19 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,09 (3,27 - 19 марта), продажи 3,65 (3,81 - 19 марта) грн за 10 рублей.

Отметим, Национальный банк Украины 19 марта провел первую операция по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро состоялась сегодня, 20 марта. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

"Такие операции мы будем проводить и в дальнейшем. Пока - с евро. Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", - добавили в НБУ.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 марта установлен на таком уровне: 27,8025 гривен за 1 доллар (+0,534 грн). При этом курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 гривен за 1 доллар.