Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 28,52 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 30,71 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,65 (27,47 - 19 березня), продажу - 28,52 (28,56 - 19 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,44 (29,45 - 19 березня), продажу - 30,71 (30,80 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,09 (3,27 - 19 березня), продажу 3,65 (3,81 - 19 березня) грн за 10 рублів.

Зазначимо, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом 100 млн євро, 20 березня. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.

"Таки операції ми будемо проводити і надалі. Поки що - з євро. Але ми вже чекаємо велику партію валютної готівки в доларах США. Тому найближчим часом підкріпимо банківські каси і американською валютою", - додали в НБУ.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар, що на 54 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 27,8025 гривень за 1 долар (+0,534 грн). При цьому курс долара на 19 березня становить 27,2685 гривень за 1 долар.