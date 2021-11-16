Доллар дорожает. НБУ установил курс на 17 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Официальный курс гривны к доллару на 17 ноября установлен на таком уровне: 26,4133 гривен за 1 доллар (+0,0762 грн). При этом курс доллара на 16 ноября составляет 26,3371 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке до 26,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,03 гривен за евро.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.