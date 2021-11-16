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Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 17 листопада

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 16:15
Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 17 листопада Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 листопада встановлено на такому рівні: 26,4133 гривень за 1 долар (+0,0762 грн). При цьому курс долара на 16 листопада становить 26,3371 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 17 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 17 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 16 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,40 гривень за долар, курс в покупці до 26,38 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,03 гривень за євро.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.

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